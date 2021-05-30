Водитель Lexus разбился насмерть в Алтайском крае

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 12:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
Все новости
30 мая 12:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
Все новости

Водитель Lexus разбился насмерть в Алтайском крае

Происшествия
Водитель Lexus разбился насмерть в Алтайском крае
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Барнаул, 30 мая. ДТП, которое унесло жизнь человека, произошло на 178-м километре трассы «Чуйский тракт». Мужчина, управлявший иномаркой, погиб еще до приезда медиков.

По предварительным данным полиции, водитель, ехавший со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, не справился с управлением, съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате водитель скончался. Трех пострадавших пассажиров госпитализировали, сообщает ГИБДД по региону.

Другое крупное ДТП произошло в Кемерове. Там легковушка протаранила трамвай. В результате ДТП никто не пострадал, транспортным средствам причинен ущерб, сообщала газета A42.

Вернуться назад

дтп смерть алтай
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 171960 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 135778 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 106388 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 99170 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 82946 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Происшествия / Водитель Lexus разбился насмерть в Алтайском крае
Рейтинг@Mail.ru