Водитель Lexus разбился насмерть в Алтайском крае

Барнаул, 30 мая. ДТП, которое унесло жизнь человека, произошло на 178-м километре трассы «Чуйский тракт». Мужчина, управлявший иномаркой, погиб еще до приезда медиков.

По предварительным данным полиции, водитель, ехавший со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, не справился с управлением, съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате водитель скончался. Трех пострадавших пассажиров госпитализировали, сообщает ГИБДД по региону.

Другое крупное ДТП произошло в Кемерове. Там легковушка протаранила трамвай. В результате ДТП никто не пострадал, транспортным средствам причинен ущерб, сообщала газета A42.