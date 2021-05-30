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12:11
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
11:48
Армия
Видео испытаний ракетного двигателя с рекордной длительностью работы появилось в Сети
11:45
Политика
Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
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Американского пилота оштрафовали за стриптиз во время полета

Происшествия
Американского пилота оштрафовали за стриптиз во время полета
pixabay.com  /  erikviktor2005

Вашингтон, 30 мая. Суд приговорил к условному сроку и штрафу пилота гражданской авиации. Мужчина во время выполнения своих обязательств смотрел порно и демонстрировал гениталии своей коллеге-пилоту.

Инцидент произошел в августе прошлого года. 60-летний пилот во время рейса из Филадельфии в Орландо смотрел на ноутбуке порно, а затем разделся и стал демонстрировать свои половые органы второму пилоту — женщине, сообщает сайт 360tv.ru.

Под давлением менеджмента авиакомпании пилот уволился, признал все обвинения в свой адрес и выплатил штраф в размере 5 тыс. долларов. Еще год он будет находиться под надзором следственных органов. В расследовании дела участвовали ФБР, Управление генерального инспектора Министерства транспорта и авиакомпания.

Жена омского депутата стала фигурантом дела после съемок порно со школьницами, сообщал ФАН. В настоящее время она под домашним арестом.

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порно полет авиакомпания
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