Американского пилота оштрафовали за стриптиз во время полета

Вашингтон, 30 мая. Суд приговорил к условному сроку и штрафу пилота гражданской авиации. Мужчина во время выполнения своих обязательств смотрел порно и демонстрировал гениталии своей коллеге-пилоту.

Инцидент произошел в августе прошлого года. 60-летний пилот во время рейса из Филадельфии в Орландо смотрел на ноутбуке порно, а затем разделся и стал демонстрировать свои половые органы второму пилоту — женщине, сообщает сайт 360tv.ru.

Под давлением менеджмента авиакомпании пилот уволился, признал все обвинения в свой адрес и выплатил штраф в размере 5 тыс. долларов. Еще год он будет находиться под надзором следственных органов. В расследовании дела участвовали ФБР, Управление генерального инспектора Министерства транспорта и авиакомпания.

Жена омского депутата стала фигурантом дела после съемок порно со школьницами, сообщал ФАН. В настоящее время она под домашним арестом.