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30 мая 12:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:11
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
11:48
Армия
Видео испытаний ракетного двигателя с рекордной длительностью работы появилось в Сети
11:45
Политика
Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
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Доктор Мясников указал на смертельную опасность «чувства разбитости» после сна

Общество
Доктор Мясников указал на смертельную опасность «чувства разбитости» после сна
pixabay.com

Москва, 30 мая. Чувство недосыпа может указывать на смертельно опасный синдром — обструктивное апноэ сна или слип-апноэ. При появлении такого симптома необходима консультация с врачом.

Чувство разбитости после сна указывает на возможное наличие обструктивного апноэ сна. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Ваш диагноз практически ясен это синдром слип-апноэ: человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло», — объяснил он.

Апноэ относится к числу заболеваний, повышающих риск развития сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии. Мясников советует обратиться к врачу-сомнологу при появлении первых симптомов апноэ.

Ранее Мясников рассказал россиянам о болезни, часто принимаемой за остеохондроз. По его словам, в ряде случаев пациенты с таким диагнозом на самом деле страдают от ревматической полимиалгии. Ее можно определить по отекшим суставам кистей рук и онемению в пальцах.

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здоровье сон недосып Александр Мясников
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Все новости / Общество / Доктор Мясников указал на смертельную опасность «чувства разбитости» после сна
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