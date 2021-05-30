Доктор Мясников указал на смертельную опасность «чувства разбитости» после сна

Москва, 30 мая. Чувство недосыпа может указывать на смертельно опасный синдром — обструктивное апноэ сна или слип-апноэ. При появлении такого симптома необходима консультация с врачом.

Чувство разбитости после сна указывает на возможное наличие обструктивного апноэ сна. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Ваш диагноз практически ясен — это синдром слип-апноэ: человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло», — объяснил он.

Апноэ относится к числу заболеваний, повышающих риск развития сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии. Мясников советует обратиться к врачу-сомнологу при появлении первых симптомов апноэ.

Ранее Мясников рассказал россиянам о болезни, часто принимаемой за остеохондроз. По его словам, в ряде случаев пациенты с таким диагнозом на самом деле страдают от ревматической полимиалгии. Ее можно определить по отекшим суставам кистей рук и онемению в пальцах.