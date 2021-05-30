В России заразились коронавирусом еще 9694 человека

Москва, 30 мая. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 9694 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 13,4% из них. Зарегистрировано 355 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 7386 пациентов.

До этого исследователи из Бразилии обнаружили еще одно опасное последствие коронавирусной инфекции. Болезнь оказывает влияние на состояние нервной системы. Вирус может спровоцировать нарушения в восприятии пространства. Ученые проанализировали результаты психологических тестов у 49 пациентов.