Два района Саратова остались без воды из-за коммунальной аварии

Саратов, 30 мая. Сразу несколько улиц в Кировском и Ленинском районах остались без холодного водоснабжения. Причиной отключения стала коммунальная авария, восстановить подачу воды обещают к шести часам вечера.

«За весну воду у нас отключают, наверное, в десятый раз. Мне кажется, хуже, чем в Саратове, ситуации с водой нет нигде. Почему аварии происходят постоянно, неужели трубы настолько прогнили? Понятно, что коммунальщики не виноваты, но положение катастрофическое. Раньше подобные вещи случались раз-два за год», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Ленинского района Анжела П.