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30 мая 12:12
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новостей
12:11
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
11:48
Армия
Видео испытаний ракетного двигателя с рекордной длительностью работы появилось в Сети
11:45
Политика
Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
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Два района Саратова остались без воды из-за коммунальной аварии

Происшествия
Два района Саратова остались без воды из-за коммунальной аварии
pixabay.com  / 

Саратов, 30 мая. Сразу несколько улиц в Кировском и Ленинском районах остались без холодного водоснабжения. Причиной отключения стала коммунальная авария, восстановить подачу воды обещают к шести часам вечера.  

«За весну воду у нас отключают, наверное, в десятый раз. Мне кажется, хуже, чем в Саратове, ситуации с водой нет нигде. Почему аварии происходят постоянно, неужели трубы настолько прогнили? Понятно, что коммунальщики не виноваты, но положение катастрофическое. Раньше подобные вещи случались раз-два за год», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Ленинского района Анжела П. 

Ранее заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова. Жильцы боятся подходить к пресмыкающемуся.  

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саратов коммунальные службы отключение воды
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