Мотопараплан потерпел крушение в Свердловской области

Екатеринбург, 30 мая. Мотопараплан разбился под Первоуральском, задев крылом дерево. В результате инцидента пострадали два человека.

Катастрофа с участием мотопараплана случилась в 50 километрах от Первоуральска, недалеко от населенного пункта Нижнее Село. Летательный аппарат, на котором перемещались два местных жителя, разбился, столкнувшись с естественным препятствием, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

«По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, в результате чего транспортное средство упало», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В результате падения мотопараплана пострадали два уральца. Одним из пострадавших оказался ранее судимый за незаконный оборот оружия житель Екатеринбурга. Мужчина получил перелом основания черепа и сейчас находится в коме. Другому пострадавшему госпитализация не потребовалась. В связи с катастрофой проводится проверка.

Инцидент с похожим летательным аппаратом случился в Пермском крае, где разбился дельталет с двумя сибиряками на борту. Мужчины получили травмы разной степени тяжести.