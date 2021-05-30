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30 мая 12:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:11
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
11:48
Армия
Видео испытаний ракетного двигателя с рекордной длительностью работы появилось в Сети
11:45
Политика
Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
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Камала Харрис оскорбила миллионы американцев неуважительным твитом о ветеранах

Политика
Камала Харрис оскорбила миллионы американцев неуважительным твитом о ветеранах
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 30 мая. Вице-президент США Камала Харрис привела в праведное негодование миллионы жителей Штатов, отмечающих День памяти — праздник поминовения погибших в военных конфликт солдат.

День памяти празднуется каждый год в последний понедельник мая, и американцы традиционно получают дополнительный выходной для того, чтобы съездить на кладбища или пообщаться с родственниками-ветеранами. Однако для Камалы Харрис последние выходные мая оказались просто «длинными».

«Наслаждайтесь длинным уик-эндом», — написала Харрис в соцсетях, прикрепив свое улыбающееся фото.

Короткий твит вице-президента США привел в бешенство как простых пользователей Сети, так высокопоставленных американских чиновников. Американцы увидели в твите Харрис вопиющее неуважение к ветеранам войн, погибшим за безбедную американскую жизнь.

«Ты — ходячий позор администрации, которую ты возглавляешь, нашей Конституции, и всех тех, кто умер, защищая ее», — написал ветеран морской пехоты и известный писатель Мэттью Бетли.

«Для этой мошенницы это просто «длинный уик-энд». Я знаю парочку трупов, которые с ней не согласятся», — мрачно пошутил ветеран ВВС США и кандидат от Республиканской партии США Баз Патерсон.

«Настоящий позор. «Длинный уик-энд». Это не только выходные, это еще и священный день поминовения, что означает гораздо больше, чем такие чинуши как ты могут осознать: это возможность вспомнить и почтить память миллионов американцев, отдавших жизни за нашу нацию», — возмущенно ответил Харрис ветеран морской пехоты США и военный журналист Пол Шолдра.

День памяти — один из старейших праздников в истории штатов. Его традиция берет начало в 1868 году, когда была учреждена торжественная дата для поминовения героев Гражданской войны в Штатах. В 1971 году праздник приобрел статус общенационального и стал днем поминовения всех бойцов, погибших под американским флагом.

Харрис оскандалилась перед миллионами американцев, среди которых оказались не только бывшие военные и белые мужчины, но и цветные женщины. Вице-президенту привели в пример губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса. Десантис в социальных сетях поздравил американцев с памятной датой и предложил отметить этот день праздничным салютом.

«Длинный уик-энд? Я знаю многих, кого оскорбили эти слова и кто считает их неуважительными, но я считаю, что ты действительно настолько идиотка», — «прошлась» по Харрис кандидатка в Конгресс от Республиканской партии Кимберли Клачик.

Камала Харрис не в первый раз своим неоднозначным поведением вызывает скандалы на национальном и международном уровне. Ранее вице-президент США возмутила пользователей Сети, брезгливо вытерев руку о пиджак после рукопожатия с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и проведя с ним переговоры на высшем уровне так, будто это она — президент США. Многие пользователи сочли такое поведение Харрис унизительным.

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сша скандал ветераны соцсети пользователи камала харрис
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Все новости / Политика / Камала Харрис оскорбила миллионы американцев неуважительным твитом о ветеранах
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