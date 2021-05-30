Камала Харрис оскорбила миллионы американцев неуважительным твитом о ветеранах

Вашингтон, 30 мая. Вице-президент США Камала Харрис привела в праведное негодование миллионы жителей Штатов, отмечающих День памяти — праздник поминовения погибших в военных конфликт солдат.

День памяти празднуется каждый год в последний понедельник мая, и американцы традиционно получают дополнительный выходной для того, чтобы съездить на кладбища или пообщаться с родственниками-ветеранами. Однако для Камалы Харрис последние выходные мая оказались просто «длинными».

«Наслаждайтесь длинным уик-эндом», — написала Харрис в соцсетях, прикрепив свое улыбающееся фото.

Enjoy the long weekend. pic.twitter.com/ilGOrod4AW — Vice President Kamala Harris (@VP) May 29, 2021

Короткий твит вице-президента США привел в бешенство как простых пользователей Сети, так высокопоставленных американских чиновников. Американцы увидели в твите Харрис вопиющее неуважение к ветеранам войн, погибшим за безбедную американскую жизнь.

«Ты — ходячий позор администрации, которую ты возглавляешь, нашей Конституции, и всех тех, кто умер, защищая ее», — написал ветеран морской пехоты и известный писатель Мэттью Бетли. «Для этой мошенницы это просто «длинный уик-энд». Я знаю парочку трупов, которые с ней не согласятся», — мрачно пошутил ветеран ВВС США и кандидат от Республиканской партии США Баз Патерсон. «Настоящий позор. «Длинный уик-энд». Это не только выходные, это еще и священный день поминовения, что означает гораздо больше, чем такие чинуши как ты могут осознать: это возможность вспомнить и почтить память миллионов американцев, отдавших жизни за нашу нацию», — возмущенно ответил Харрис ветеран морской пехоты США и военный журналист Пол Шолдра.

День памяти — один из старейших праздников в истории штатов. Его традиция берет начало в 1868 году, когда была учреждена торжественная дата для поминовения героев Гражданской войны в Штатах. В 1971 году праздник приобрел статус общенационального и стал днем поминовения всех бойцов, погибших под американским флагом.

Харрис оскандалилась перед миллионами американцев, среди которых оказались не только бывшие военные и белые мужчины, но и цветные женщины. Вице-президенту привели в пример губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса. Десантис в социальных сетях поздравил американцев с памятной датой и предложил отметить этот день праздничным салютом.

«Длинный уик-энд? Я знаю многих, кого оскорбили эти слова и кто считает их неуважительными, но я считаю, что ты действительно настолько идиотка», — «прошлась» по Харрис кандидатка в Конгресс от Республиканской партии Кимберли Клачик.

Камала Харрис не в первый раз своим неоднозначным поведением вызывает скандалы на национальном и международном уровне. Ранее вице-президент США возмутила пользователей Сети, брезгливо вытерев руку о пиджак после рукопожатия с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и проведя с ним переговоры на высшем уровне так, будто это она — президент США. Многие пользователи сочли такое поведение Харрис унизительным.