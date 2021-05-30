Электропоезда Симферополь — Севастополь не вышли на рейсы из-за сильного ливня

Симферополь, 30 мая. Рейсы трех электропоездов пригородного сообщения между Симферополем и Севастополем отменили из-за непогоды.

Причиной стал подмыв грунта в результате сильного ливня. Так, в Симферополе выпало 48 миллиметров осадков — это больше месячной майской нормы.

Рейсы задержаны на неопределенное время. Об этом сообщает РИА Новости Крым в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Сейчас на перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое работает бригада железнодорожников.

В городе сложилась опасная ситуация, поскольку из-за порывов ветра падают ветки деревьев и срываются плохо закрепленные элементы. Местные жители делятся в соцсетях фото и видео непогоды.