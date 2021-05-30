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30 мая 12:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:11
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
11:48
Армия
Видео испытаний ракетного двигателя с рекордной длительностью работы появилось в Сети
11:45
Политика
Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
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Раненный при задержании новосибирскими полицейскими мужчина находится в глубокой коме

  /   Обновлено: 30 мая 2021 11:44
Происшествия
Раненный при задержании новосибирскими полицейскими мужчина находится в глубокой коме
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 30 мая. Пострадавший при задержании 19-летний Викул А. находится в глубокой коме, его состояние крайне тяжелое, передает источник Федерального агентства новостей.

Жизнь случайно раненного поддерживается только аппаратами ИВЛ, стабилизирующими давление и сердцебиение. Самостоятельно дышать в настоящий момент молодой человек не в состоянии. Сейчас он находится в Мошковской Центральной районной больнице.

Инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову 19-летнему молодому человеку, который пытался «отбить» товарища. Ранее СМИ сообщали о гибели юноши, однако СК опроверг эту информацию. Правоохранителя, ранившего пострадавшего, могут привлечь к уголовной ответственности.

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задержание дпс новосибирская область
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Все новости / Происшествия / Раненный при задержании новосибирскими полицейскими мужчина находится в глубокой коме
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