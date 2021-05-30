Новосибирск, 30 мая. Пострадавший при задержании 19-летний Викул А. находится в глубокой коме, его состояние крайне тяжелое, передает источник Федерального агентства новостей.

Жизнь случайно раненного поддерживается только аппаратами ИВЛ, стабилизирующими давление и сердцебиение. Самостоятельно дышать в настоящий момент молодой человек не в состоянии. Сейчас он находится в Мошковской Центральной районной больнице.

Инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову 19-летнему молодому человеку, который пытался «отбить» товарища. Ранее СМИ сообщали о гибели юноши, однако СК опроверг эту информацию. Правоохранителя, ранившего пострадавшего, могут привлечь к уголовной ответственности.