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новостей
12:11
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
11:48
Армия
Видео испытаний ракетного двигателя с рекордной длительностью работы появилось в Сети
11:45
Политика
Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
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Россиянам рассказали, как не переедать во время стресса

Общество
Россиянам рассказали, как не переедать во время стресса
pixabay.com

Москва, 30 мая. Россиянам не стоит увлекаться подсчетом калорий. Такой совет дала ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян.

Уровень стресса тесно взаимосвязан с голоданием или перееданием, поделилась эксперт. По ее мнению, неврозы приводят к тому, что человек начинает придумывать себе какие-то рационы питания и называет это диетами, что является причиной появления пищевого невроза в обществе. Как уточнила Григорян, это нередко реализуется гиперфагией.

«Человек начинает есть больше. Причем неврозы бывают и позитивные, когда эмоции хорошие, бывают и наоборот. Человек заедает, он себя успокаивает», — добавила зксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Помочь скорректировать фигуру может грамотный диетолог, поделилась Григорян. Она посоветовала следить за тем, чтобы на один килограмм нормального веса в день приходилось употребление одного грамма белка. Треть из этой порции должна представлять собой растительный белок. Также врач призвала реализовывать любой стресс через физическую работу, чтобы не переедать.

Некоторые виды гамбургеров могут быть более полезны за счет содержания важных микроэлементов. Как сообщалось ранее, о них написало американское издание HuffPost.

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переедание стресс питание
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