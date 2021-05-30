Россиянам рассказали, как не переедать во время стресса

Москва, 30 мая. Россиянам не стоит увлекаться подсчетом калорий. Такой совет дала ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян.

Уровень стресса тесно взаимосвязан с голоданием или перееданием, поделилась эксперт. По ее мнению, неврозы приводят к тому, что человек начинает придумывать себе какие-то рационы питания и называет это диетами, что является причиной появления пищевого невроза в обществе. Как уточнила Григорян, это нередко реализуется гиперфагией.

«Человек начинает есть больше. Причем неврозы бывают и позитивные, когда эмоции хорошие, бывают и наоборот. Человек заедает, он себя успокаивает», — добавила зксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Помочь скорректировать фигуру может грамотный диетолог, поделилась Григорян. Она посоветовала следить за тем, чтобы на один килограмм нормального веса в день приходилось употребление одного грамма белка. Треть из этой порции должна представлять собой растительный белок. Также врач призвала реализовывать любой стресс через физическую работу, чтобы не переедать.

Некоторые виды гамбургеров могут быть более полезны за счет содержания важных микроэлементов. Как сообщалось ранее, о них написало американское издание HuffPost.