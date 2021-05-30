Политолог Подберезкин объяснил выгоду Украины от торговли русофобией

Москва, 30 мая. Украинское руководство все больше усиливает антироссийский курс в свое политике, отметил политолог Алексей Подберезкин.

В своем стремлении попасть в НАТО киевские власти вынуждены продвигать враждебное отношение к России. Украина торгует русофобией в обмен на помощь Запада, подчеркнул политолог и добавил, что Североатлантическому альянсу выгодно держать Киев «на поводке».

«В итоге сама Украина может использоваться в качестве силы для провокаций против России», — сказал Поберезкин.

Ранее читатели французских СМИ назвали безумием стремление официального Киева вступить в состав Альянса. Они считают, что это может привести к открытому конфликту с Россией.