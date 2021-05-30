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новостей
12:09
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Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
11:48
Армия
Видео испытаний ракетного двигателя с рекордной длительностью работы появилось в Сети
11:45
Политика
Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
11:45
Экономика
На фоне падения биткоина "дубайская" криптовалюта выросла на 1000% за сутки
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Политолог Подберезкин объяснил выгоду Украины от торговли русофобией

  /   Обновлено: 30 мая 2021 11:03
Политика
Политолог Подберезкин объяснил выгоду Украины от торговли русофобией
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 30 мая. Украинское руководство все больше усиливает антироссийский курс в свое политике, отметил политолог Алексей Подберезкин.

В своем стремлении попасть в НАТО киевские власти вынуждены продвигать враждебное отношение к России. Украина торгует русофобией в обмен на помощь Запада, подчеркнул политолог и добавил, что Североатлантическому альянсу выгодно держать Киев «на поводке».

«В итоге сама Украина может использоваться в качестве силы для провокаций против России», — сказал Поберезкин.

Ранее читатели французских СМИ назвали безумием стремление официального Киева вступить в состав Альянса. Они считают, что это может привести к открытому конфликту с Россией.

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украина русофобия поберезкин
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