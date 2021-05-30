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30 мая 12:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
11:48
Армия
Видео испытаний ракетного двигателя с рекордной длительностью работы появилось в Сети
11:45
Политика
Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
11:45
Экономика
На фоне падения биткоина "дубайская" криптовалюта выросла на 1000% за сутки
11:44
Армия
Монтян назвала скрытые причины нежелания Киева реинтегрировать Донбасс и Крым
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Гидрометцентр заявил, что за субботу в Симферополе выпало более месячной нормы осадков

  /   Обновлено: 30 мая 2021 11:07
Общество
Гидрометцентр заявил, что за субботу в Симферополе выпало более месячной нормы осадков
pixabay.com

Симферополь, 30 мая. Субботний ливень принес в Симферополь 48 миллиметров осадков, что превысило месячную норму, сообщил Гидрометцентр Крыма.

Сильные дожди обрушились на Симферополь в субботу. Пользователи социальных сетей публикуют видео и фотографии бушующей стихии. Они отмечают, что подтоплены некоторые улицы в разных частях города.

В непогоду пострадали некоторые автомобили, а также затоплены торговые центры и магазины города. Дренажная сеть не смогла справиться с отводом воды, передает РИА Новости Крым.

Ранее сообщалось, что мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео. Мощный ливень и сильные порывы ветра обрушились на село Парфентьево в Коломенском районе Подмосковья.

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погода крым дождь ливень
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Все новости / Общество / Гидрометцентр заявил, что за субботу в Симферополе выпало более месячной нормы осадков
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