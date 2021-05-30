Гидрометцентр заявил, что за субботу в Симферополе выпало более месячной нормы осадков

Симферополь, 30 мая. Субботний ливень принес в Симферополь 48 миллиметров осадков, что превысило месячную норму, сообщил Гидрометцентр Крыма.

Сильные дожди обрушились на Симферополь в субботу. Пользователи социальных сетей публикуют видео и фотографии бушующей стихии. Они отмечают, что подтоплены некоторые улицы в разных частях города.

В непогоду пострадали некоторые автомобили, а также затоплены торговые центры и магазины города. Дренажная сеть не смогла справиться с отводом воды, передает РИА Новости Крым.

Ранее сообщалось, что мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео. Мощный ливень и сильные порывы ветра обрушились на село Парфентьево в Коломенском районе Подмосковья.