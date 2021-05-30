Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи

Бразилиа, 30 мая. В субботу в Бразилии состоялись массовые акции протеста против политики президента страны Жаира Болсонару, связанной с противодействием пандемии COVID-19.

Жители более 200 городов по всей стране вышли на улицы с требованием предоставления вакцин, улучшения медицинского обслуживания и принятия мер, неправленых на улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Несмотря на то, что акции носили мирный характер, в городе Ресифи, столице штата Пернамбуку, полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ и спецсредства. Сообщается о нескольких пострадавших.

E foi assim que rolaram os protestos em Recife. Pedimos pacificamente pão e vacina, recebemos bala de borracha e gás lacrimogêneo. pic.twitter.com/QEibrKh36X — Leandro Medeiros (@TuitesDeLeandro) May 29, 2021

Губернатор штата Паулу Камара выступил с осуждением насилия со стороны правоохранительных органов и пообещал провести расследование действий полиции.

Cenas fortes da reação violenta da policia pernambucana em Recife contra um ato pacífico. Genocidas não passarão! Fotos: Hugo Muniz #29MForaBolsonaro pic.twitter.com/3kF6YDPoq9 — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) May 29, 2021

Бразилия стала одной из наиболее затронутых пандемией стран региона. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 16,4 млн случаев коронавирусной инфекции, жертвами которой стали более 459 тыс. человек. Многие связывают столь высокие показатели с неэффективными действиями правительства Жаира Болсонару.

В настоящее время действия президента стали предметом изучения специальной комиссией Сената, которая должна дать ответ является ли высокая смертность от COVID-19 в стране следствием бездействия правительства.