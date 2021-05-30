Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка

Москва, 30 мая. Открытие 17-го по счету сезона в 2021 году стало знаковым и знаменательным для военнослужащих. Об этом рассказал комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Удовенко.

В этом году Президентский полк празднует свое 85-летие, а рота специального караула отмечает 45 лет. По словам Удовенко, несмотря на эпидемиологические ограничения в 2020 году, когда проведение всех мероприятий было приостановлено, военнослужащие продолжали тренироваться в штатном режиме. Разумеется, при этом все необходимые санитарные нормы были соблюдены.

Удовенко отметил, что программа церемоний кардинально не изменилась с 2019 года, однако дополнилась новыми элементами и приемами. Неизменными остались строевой шаг, слаженность действий, сложные конные перестроения и уверенное владение оружием при проведении специальных строевых приемов.

«Сегодня, когда обстановка позволяет нам приглашать гостей, посетители Московского Кремля воочию в красоте и яркости церемонии проведения развода пеших и конных караулов Президентского полка», — подчеркнул Удовенко.

Напомним, в Кремле впервые за два года после начала пандемии COVID-19 стартовал сезон развода пеших и конных караулов. Возобновления церемонии с нетерпением ждали и зрители, и сами военнослужащие Президентского полка.

Ранее в 85 регионах России выявили 9289 новых случаев COVID-19. Согласно официальным данным, в 14,3% из них болезнь протекала без клинических проявлений.