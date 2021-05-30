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новостей
10:42
Армия
В СМИ рассказали, каким будет новый российский истребитель пятого поколения
10:40
Политика
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
10:39
Общество
В Барнаульском зоопарке родился малыш яванской макаки
10:38
Общество
Вильфанд назвал причину похолодания в европейской части России
10:38
Спорт
Прохин может уйти в «Ростов» из «Зенита»
10:37
Шоу-бизнес
Невеста 90-летнего Ивана Краско заявила, что сама помогает ему деньгами
10:32
Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
10:32
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая
10:27
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»
10:26
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10:25
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Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ
10:21
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The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена
10:19
Спорт
Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»
10:16
Происшествия
Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова
10:15
Происшествия
Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция
10:14
Новороссия
ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов
10:14
Происшествия
В Саратове возбудили уголовное дело против неонацистов
10:10
Общество
Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний
10:09
Политика
Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту
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Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка

Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 мая. Открытие 17-го по счету сезона в 2021 году стало знаковым и знаменательным для военнослужащих. Об этом рассказал комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Удовенко.

В этом году Президентский полк празднует свое 85-летие, а рота специального караула отмечает 45 лет. По словам Удовенко, несмотря на эпидемиологические ограничения в 2020 году, когда проведение всех мероприятий было приостановлено, военнослужащие продолжали тренироваться в штатном режиме. Разумеется, при этом все необходимые санитарные нормы были соблюдены.

Удовенко отметил, что программа церемоний кардинально не изменилась с 2019 года, однако дополнилась новыми элементами и приемами. Неизменными остались строевой шаг, слаженность действий, сложные конные перестроения и уверенное владение оружием при проведении специальных строевых приемов.

«Сегодня, когда обстановка позволяет нам приглашать гостей, посетители Московского Кремля воочию в красоте и яркости церемонии проведения развода пеших и конных караулов Президентского полка», — подчеркнул Удовенко.

Напомним, в Кремле впервые за два года после начала пандемии COVID-19 стартовал сезон развода пеших и конных караулов. Возобновления церемонии с нетерпением ждали и зрители, и сами военнослужащие Президентского полка.

Ранее в 85 регионах России выявили 9289 новых случаев COVID-19. Согласно официальным данным, в 14,3% из них болезнь протекала без клинических проявлений.

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кремль президентский полк удовенко
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Все новости / Армия / Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
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