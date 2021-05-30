«Этот день в истории». Что произошло 30 мая, праздники, факты, люди

Каждый новый выпуск — экскурс в мировую и отечественную историю. Мы рассказываем об интересных фактах, событиях и людях.

Менделеев, кислота, реакции, молекулы — все эти слова ассоциируются с одной из самых интересных профессий — химика. В этот день с 1980 года свой профессиональный праздник отмечают все, кто трудится в химической отрасли: ученые, лаборанты, фармацевты, технологи, работающие с веществами и другие.

Также этот день важен для истории российского государства. 30 мая 1886 года был принят закон об отмене подушной подати. Этот документ освободил крестьян и представителей других сословий Российской империи от необходимости платить налог.

30 мая родились многие выдающиеся личности, среди них — знаменитый российский ювелир Карл Фаберже, а также первый космонавт, который вышел в открытый космос, Алексей Леонов.

С какими еще событиями связано 30 мая, мы расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».