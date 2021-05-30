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30 мая 12:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
11:48
Армия
Видео испытаний ракетного двигателя с рекордной длительностью работы появилось в Сети
11:45
Политика
Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
11:45
Экономика
На фоне падения биткоина "дубайская" криптовалюта выросла на 1000% за сутки
11:44
Армия
Монтян назвала скрытые причины нежелания Киева реинтегрировать Донбасс и Крым
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«Европейцы хотят примазаться…» Политолог Рогулев о новой антироссийской инициативе ЕС

Политика
«Европейцы хотят примазаться…» Политолог Рогулев о новой антироссийской инициативе ЕС
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 30 мая. «Европа хочет примазаться…» Так охарактеризовал политолог, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев известие о том, что на саммите Евросоюз — США, который, как предполагается, пройдет 15 июня в Брюсселе, будет обнародовано совместное заявление, в проекте которого европейская сторона предлагает своим американским партнерам объединить усилия в противодействии России.

В минувшую субботу агентство Bloomberg сообщило о том, что представители Евросоюза выступили с инициативой о совместном с США противодействии России. Об этом говорится в проекте заявления, где Соединенным Штатам предлагается придерживаться единого подхода к России и ее «враждебным» действиям. О том, какие цели преследуют авторы документа, корреспонденту ФАН рассказал Юрий Рогулев.

«Я думаю, что США благосклонно отнесутся к этому европейскому предложению. А вообще, европейцы хотят примазаться, вот и все! Если их раньше никто не спрашивал и они по собственной инициативе «подтявкивали», как говорил наш президент, то теперь они хотят делать это совместно с Америкой. Они рассчитывают, что с ними будут что-то координировать и обсуждать, но, по сути, они останутся всего лишь инструментом, и их мнение как игнорировали, так и будут игнорировать. А США все равно будут проводить такую политику, которую они считают нужной прежде всего для себя», — заключил политолог.

Агентство Bloomberg приводит следующую цитату из проекта документа:

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности».

Также агентство подчеркивает, что работа над текстом заявления продолжается, и обращает особое внимание на то, что обнародовано оно будет накануне женевской встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

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сша евросоюз
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Все новости / Политика / «Европейцы хотят примазаться…» Политолог Рогулев о новой антироссийской инициативе ЕС
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