«Европейцы хотят примазаться…» Политолог Рогулев о новой антироссийской инициативе ЕС

Москва, 30 мая. «Европа хочет примазаться…» Так охарактеризовал политолог, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев известие о том, что на саммите Евросоюз — США, который, как предполагается, пройдет 15 июня в Брюсселе, будет обнародовано совместное заявление, в проекте которого европейская сторона предлагает своим американским партнерам объединить усилия в противодействии России.

В минувшую субботу агентство Bloomberg сообщило о том, что представители Евросоюза выступили с инициативой о совместном с США противодействии России. Об этом говорится в проекте заявления, где Соединенным Штатам предлагается придерживаться единого подхода к России и ее «враждебным» действиям. О том, какие цели преследуют авторы документа, корреспонденту ФАН рассказал Юрий Рогулев.

«Я думаю, что США благосклонно отнесутся к этому европейскому предложению. А вообще, европейцы хотят примазаться, вот и все! Если их раньше никто не спрашивал и они по собственной инициативе «подтявкивали», как говорил наш президент, то теперь они хотят делать это совместно с Америкой. Они рассчитывают, что с ними будут что-то координировать и обсуждать, но, по сути, они останутся всего лишь инструментом, и их мнение как игнорировали, так и будут игнорировать. А США все равно будут проводить такую политику, которую они считают нужной прежде всего для себя», — заключил политолог.

Агентство Bloomberg приводит следующую цитату из проекта документа:

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности».

Также агентство подчеркивает, что работа над текстом заявления продолжается, и обращает особое внимание на то, что обнародовано оно будет накануне женевской встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.