Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»

Москва, 30 мая. Рэпер Тимати сделал свой выбор в финале нового сезона шоу «Холостяк». После выхода выпуска модель Екатерина Сафарова впервые рассказала о проекте и счастье, которое она обрела.

Финал программы завершился выбором главного героя. Рэпер подарил своей возлюбленной дорогое кольцо на крыше одного из самых высоких зданий в Дубае. В ответ на это модель расплакалась, поскольку долго не могла поверить в произошедшее.

Лишь после выхода заключительной программы в эфир Сафарова смогла, наконец, поделиться своими эмоциями. Девушка посвятила проекту целый пост в Instagram и рассказала о характере Тимати. Она отметила, что, когда впервые увидела артиста, даже не могла представить, как все в итоге обернется.

«Я благодарна тебе за все эмоции, за этот опыт, который я прожила рядом с тобой, за то, что ты доверил мне самое сокровенное, открыл себя настоящего и просто сделал меня как женщину счастливой! Ты необыкновенный, особенный, харизматичный и, несмотря на твою брутальность и строгость, до безумия чувственный», — поделилась своим мнением победительница.

На проект Сафарова попала случайно в тот период, когда ей были очень нужны перемены. Участие в «Холостяке» она воспринимала как интересный опыт, который поможет ей в жизни. На шоу модель пришла позже остальных из-за закрытых границ, однако сразу покорила сердце музыканта.

Поклонники проекта узнали о победе Сафаровой за несколько часов до официального выхода финала сезона на канале ТНТ. В Сети появился ролик, на котором видно, как Тимати вручает заветное кольцо одной из финалисток.