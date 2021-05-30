The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена

Вашингтон, 30 мая. Тема Белоруссии станет одной из главных на встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена, пишет издание The Hill.

Журналисты уверены, что для Вашингтона ситуация в Белоруссии вышла на первый план после инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Авторы материала не исключили, что Байден выскажет России недовольство за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, особенно после августа 2020 года.

Ситуация с самолетом обеспечила более высокую позицию Белоруссии на предстоящем саммите лидеров, указывают журналисты. Экс-посол США в Белоруссии Кеннет Яловиц заявил, что Америка будет рассматривать Белоруссию как часть более широкого списка вопросов, по которым Вашингтон должен разбираться с Москвой.

Ранее политолог Евгений Сатановский отреагировал на прогноз Байдена по геополитической обстановке в мире. Глава Белого дома уверен, что Китай хочет «овладеть Америкой» к 3035 году.