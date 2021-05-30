Старт производства нового электрокара Tesla Model S Plaid перенесен на неделю

Вашингтон, 30 мая. Американский бренд Tesla на семь дней отложил запуск флагманского электрического седана Model S Plaid. Об этом в своем микроблоге Twitter заявил глава компании Tesla Илон Маск.

По словам предпринимателя, компании нужна еще неделя на доработки флагманского электрического седана Model S Plaid. Маск ранее сообщал, что старт производства автомобиля запланирован на 3 июня текущего года. Также он анонсировал, что новинка станет наиболее скоростной машиной среди тех, что производятся серийно.

Было заявлено, что Model S Plaid сможет разгоняться до скорости 100 километров в час менее чем за две секунды. Если разработчики могут воплотить этот параметр, то новый автомобиль по скорости разгона будет самым быстрым серийным авто. Пока что этот статус удерживает модель Porsche 918 Spyder — его скорость разгона до 100 километров составляет 2,1 секунды. Ожидается также, что электрокар сможет преодолевать без подзарядки более 830 километров. Tesla уже принимает предзаказы на приобретение флагманского седана по цене от 139 тыс. 990 долларов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее обратился в Twitter к Илону Маску. Он предложил американскому предпринимателю начать инвестиции в Россию с возглавляемого им региона.