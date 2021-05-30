На четыре месяца позже, чем в РФ: на Украине открылись центры вакцинации

На Украине царит радостное возбуждение: здесь наконец-то началась массовая вакцинация и открылись соответствующие центры. Это произошло на четыре месяца позже, чем в России, да и прививки тут делают дешевой и не слишком эффективной китайской вакциной CoronaVac. Зато прививку может сделать любой украинец, по крайней мере пока. Корреспондент ФАН посетил только что открывшийся в Киеве центр вакцинации и поговорил с первыми привитыми горожанами.

В Киеве заработал центр вакцинации, в котором делают прививки от коронавируса людям, записавшимся через приложение «Дія». Он разместился на территории Международного выставочного центра на Левобережье, причем параллельно с прививками там в обычном порядке проходили выставки — «Украинский ювелир» и «Охота и рыболовство». Найти прививочный центр оказалось делом нелегким. Несколько раз подойдя к организаторам выставок с вопросом о вакцинации, корреспондент ФАН получал раздраженные ответы вроде: «Мы здесь драгоценностями торгуем, а вы тут с какими-то вакцинами!» или «Может, вы лучше резиновую лодку у нас купите?».

Наконец, обойдя выставочный центр по периметру, корреспондент все-таки набрел на вожделенный центр вакцинации — он находился, по сути, на задворках выставочного центра. С утра в интернете писали, что здесь была огромная очередь из горожан, желающих сделать прививку. Но днем уже никакого ажиотажа не наблюдалось: в центр заходили считанные горожане. На входе всех пришедших спрашивали, добровольно ли они пришли сделать прививку, измеряли им температуру и направляли на второй этаж.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Отсутствие ажиотажа медики объяснили так: изначально было объявлено, что в центре привьют лишь тех, кто официально зарегистрировался в программе «Дiя» (аналог российских «Госуслуг»). Правда, «Дiя» сделана «на коленке» — работает по принципу «то потухнет, то погаснет». Поэтому к началу вакцинации граждан, сумевших победить «Дiю» и записаться на прививку, по всей Украине набралось 600 тысяч человек.

Однако, как выяснил ФАН, по факту укол могли получить все желающие украинцы, даже те, которые в «Дiе» не зарегистрированы, — достаточно было показать украинский паспорт и код ИНН. Всего в огромном зале МВЦ, разделенном перегородками на «кабинеты», работало 16 медицинских бригад, которые за день вместе могли вакцинировать 1600 человек. Впрочем, столько за первый день прививочной кампании явно не набралось: когда корреспондент обходил «кабинеты», в большинстве из них не было пациентов, лишь врачи, скучая, толковали на бытовые темы.

Все пришедшие за вакциной проходили одинаковую процедуру. Сначала киевляне заполняли необходимые документы, затем врачи проводили короткий осмотр и опрос каждого пациента. Если противопоказаний не обнаруживалось, человеку вводили инъекцию, после чего он отдыхал на стуле или кушетке около 15 минут и уходил домой. После вакцинации каждому привитому обязательно выдавали карточку, где написаны возможные побочные эффекты от введения вакцины — а их у CoronaVac довольно много. А также документ, в котором прописана дата получения прививки, марка вакцины и место ее получения.

«Дата получения второй дозы необязательно будет здесь, в МВЦ, во многих случаях — где придется», — пояснил ФАН один из врачей.

Киевляне, к которым ФАН подходил с вопросами, объясняли желание сделать прививку по-разному. Пожилая дама сообщила, что «вынуждена сделать прививку, потому что на работе очень много социальных контактов». Как выяснилось в разговоре, она работает кондуктором в киевском троллейбусе.

«Весной я один раз уже переболел, болезнь протекала тяжело, и я не хотел бы повторять этот опыт. Прививку сделал, потому что не надеюсь на иммунитет, который якобы дает перенесенная болезнь», — сообщил парень с мотоциклетной каской в руках.

Молодая киевлянка объяснила ФАН желание сделать прививку тем, что сама работает в многолюдном офисе и хочет обезопасить от вируса коллег и своих пожилых родителей. При этом на вопрос, не боятся ли они побочных эффектов от китайской вакцины CoronaVac, киевляне спокойно отвечали, мол, другого-то выбора все равно нет, прививку нужно делать здесь и сейчас. На вопрос, согласились бы они сделать прививку российской вакциной «Спутник V», горожане отвечали, что «мечтать не вредно» и «согласно исследованиям, все вакцины имеют эффективность не выше 60%». А то и вовсе уходили от ответа.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Корреспондент ФАН также отметил, что на входе и в самом зале, где проходила вакцинация, общественный порядок обеспечивали люди в странной форме песочного цвета. Они нервно реагировали на камеры и злым шепотом просили журналистов не снимать их. Как выяснилось, охрану МВЦ по договору с киевской мэрией обеспечивала «Муниципальная варта» — охранное объединение, в состав которого входят сотни националистов и ультраправых. Будучи наделенными полномочиями, они часто попадали в скандалы из-за того, что отбирали товар у торговцев на рынках, выбивали деньги из граждан и вообще занимались мелким рэкетом. Впрочем, в стенах МВЦ радикалы вели себя прилично, ведь поживиться в центре вакцинации им было особо нечем.

Украинские власти подают начало вакцинации как свою большую победу. Новый глава минздрава Виктор Ляшко, едва взяв бразды правления в МОЗ, крепко ухватился за тему вакцинирования. Он заявил, что до конца июня с учетом прошедших и будущих поставок на Украине будет 3,7 миллиона доз вакцин. По его словам, 500 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac уже развезли по регионам. Такое же количество доз поставят во все области страны на следующей неделе. А 700 тысяч доз вакцины от AstraZeneca по программе COVAX минздрав ожидает «в ближайшее время». Также Ляшко указал, что аналогичные центры вакцинации до конца мая откроются во Львове и Одессе.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Тем не менее, констатируют специалисты, программа массовой вакцинации в стране началась с огромным опозданием, что стоило стране тысяч жизней. По изначальным расчетам, уже с мая Украина должна была выйти на показатель 5,65 миллиона прививок ежемесячно. Но пока что с момента начала выборочной вакцинации (она стартовала 25 февраля) прививки в стране получили всего 1,1 миллиона человек — врачи, военные, полиция и прочие группы риска. Из них всего 123 тысячи граждан получили две дозы вакцины.

Вызывает вопросы и качество самой вакцины. По данным медицинских исследований, ее эффективность составляет всего 50,65%. То есть каждый второй привитый все равно может заболеть ковидом. От тяжелой формы коронавируса препарат защищает на 83,70% — то есть четырех из пяти привитых. Учитывая, что сейчас по миру активно распространяются новые штаммы коронавируса, украинцам важно получить защиту именно от них. Ведь в следующий раз они смогут сделать уколы только через год.

Однако данные о том, что CoronaVac борется с мутациями вируса, отсутствуют. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока даже не рекомендовала к применению китайскую вакцину, которую начали массово колоть украинцам. Да и в странах Евросоюза этот препарат не применяется. А значит, те, кто вколол себе эту вакцину, не получат паспорт вакцинации и не смогут въехать на территорию ЕС и многих других стран мира.