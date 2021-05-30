ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов

Донецк, 30 мая. Украинская сторона один раз нарушила режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки.

Соответствующую информацию журналистам подтвердили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В субботу, 29 мая, сообщалось о двух обстрелах со стороны ВСУ.

«За истекшие сутки общее количество нарушений составило один раз», — говорится в официальном заявлении представителя ДНР в СЦКК.

Огонь по мирным окрестностям Донбасса украинские военнослужащие вели с применением гранатометов. Жительница поселка Трудовские на окраине столицы республики ранее в интервью журналистам пожаловалась на участившиеся обстрелы населенного пункта со стороны ВСУ.