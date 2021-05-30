Саратов, 30 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело против восьми человек. Обвиняемые подозреваются в создании экстремистского сообщества.

По информации следствия, сторонники ультраправых взглядов сформировали сообщество, в которое позже вступили еще четыре человека. Двое из задержанных считают себя приверженцами украинского движения «М.К.У». Своей целью они поставили подготовку противоправных действий против неопределенного круга людей, сообщили в региональном СК.

Задержанные искали единомышленников в интернете. В их квартирах во время обысков были изъяты вещдоки с неонацистской символикой.

В США рассказали, как Киев превратил Украину в тренировочный лагерь для неонацистов, сообщал ФАН. Авторы американского издания Vice поведали в своей публикации историю приверженца неонацистских взглядов из Швеции Микаэля Скиллта.