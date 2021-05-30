Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция

Париж, 30 мая. Французские правоохранители проводят спецоперацию по розыску и задержанию мужчины, открывшего огонь по жандармам, передает BFM.

Инцидент произошел в коммуне Ларден-Сен-Лаза. Местный 30-летний житель увидел бывшую девушку с новым спутником и напал на него с оружием. Увидев жандармов, он произвел несколько выстрелов в их направлении и сбежал. Префект департамента Дордонь обратился к гражданам с просьбой не покидать дома. Поисками злоумышленника занимаются более 200 сотрудников правоохранительных органов, также привлечены два вертолета.