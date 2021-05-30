Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ

Актер Михаил Хмуров станет гостем нового выпуска проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Известный блогер пообщался с советским и российским актером о его голливудском прошлом, о роли директора ФСБ и других высокопоставленных силовиков, а также о том, почему его в лицо знает практически каждый россиянин.

Карьера Михаила Хмурова состоит из неожиданных зигзагов судьбы. Он покинул СССР перед самым путчем 1991 года, перед этим успев сняться в нескольких картинах в советском кинематографе

Перебравшись в Голливуд, Хмуров несколько лет работал таксистом, прежде чем судьба подарила ему шанс снова сниматься. За его плечами съемки в таких популярных американских сериалах как: «Закон и порядок», «Клиент всегда мертв», «Военно-юридическая служба», «Щит», «Числа», «24 часа» и «C.S.I.: Место преступления». Он успел поработать в Голливуде с Тимом Ротом и Максимилианом Шеллом в «Маленькой Одессе», и с Энтони Хопкинсом, и с Райаном Гослингом в фильме «Перелом».

В 2008 году Михаил Хмуров спустя 17 лет вернулся в Россию, снялся в небольших ролях в сериале «Две сестры» и нашумевшем проекте «Папины дочки», а уже в 2009 году он окончательно вернулся из Голливуда в родные пенаты благодаря успеху фильма Веры Глаголевой «Одна война». Хмуров сыграл майора НКВД. Эта работа и предопределила направление его актерской карьеры в России. Хмуров начал играть высокопоставленных силовиков. За его плечами работа в образе генерала Лебедя в фильме «Ельцин. Три дня в августе». В проекте «Игра» Хмуров примерил на себя образ директора ФСБ, а у Федора Бондарчука в «Притяжении» он сыграл министра МЧС. Из последних работ Михаила Хмурова можно выделить роль генерала Сомова в проекте «Балканский рубеж», а также роль физика Курчатова в фильме «Бомба».

О том, почему Хмуров решил покинуть Голливуд, как работал над ролью директора ФСБ и других высокопоставленных силовиков, о том, почему его в лицо знает практически каждый россиянин, актер расскажет вечером 30 мая на площадке ФАН.