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30 мая 10:43
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новостей
10:40
Политика
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
10:39
Общество
В Барнаульском зоопарке родился малыш яванской макаки
10:38
Общество
Вильфанд назвал причину похолодания в европейской части России
10:38
Спорт
Прохин может уйти в «Ростов» из «Зенита»
10:37
Шоу-бизнес
Невеста 90-летнего Ивана Краско заявила, что сама помогает ему деньгами
10:32
Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
10:32
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая
10:27
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»
10:26
Экономика
Старт производства нового электрокара Tesla Model S Plaid перенесен на неделю
10:25
ФАН-ТВ
Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ
10:21
Политика
The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена
10:19
Спорт
Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»
10:16
Происшествия
Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова
10:15
Происшествия
Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция
10:14
Новороссия
ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов
10:14
Происшествия
В Саратове возбудили уголовное дело против неонацистов
10:10
Общество
Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний
10:09
Политика
Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту
10:08
Происшествия
Дом с обрушившимся балконом в Петербурге не стоял на учете в графике капремонта
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Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ

ФАН-ТВ
Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ

Актер Михаил Хмуров станет гостем нового выпуска проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Известный блогер пообщался с советским и российским актером о его голливудском прошлом, о роли директора ФСБ и других высокопоставленных силовиков, а также о том, почему его в лицо знает практически каждый россиянин.

Карьера Михаила Хмурова состоит из неожиданных зигзагов судьбы. Он покинул СССР перед самым путчем 1991 года, перед этим успев сняться в нескольких картинах в советском кинематографе

Перебравшись в Голливуд, Хмуров несколько лет работал таксистом, прежде чем судьба подарила ему шанс снова сниматься. За его плечами съемки в таких популярных американских сериалах как: «Закон и порядок», «Клиент всегда мертв», «Военно-юридическая служба», «Щит», «Числа», «24 часа» и «C.S.I.: Место преступления». Он успел поработать в Голливуде с Тимом Ротом и Максимилианом Шеллом в «Маленькой Одессе», и с Энтони Хопкинсом, и с Райаном Гослингом в фильме «Перелом».

В 2008 году Михаил Хмуров спустя 17 лет вернулся в Россию, снялся в небольших ролях в сериале «Две сестры» и нашумевшем проекте «Папины дочки», а уже в 2009 году он окончательно вернулся из Голливуда в родные пенаты благодаря успеху фильма Веры Глаголевой «Одна война». Хмуров сыграл майора НКВД. Эта работа и предопределила направление его актерской карьеры в России. Хмуров начал играть высокопоставленных силовиков. За его плечами работа в образе генерала Лебедя в фильме «Ельцин. Три дня в августе». В проекте «Игра» Хмуров примерил на себя образ директора ФСБ, а у Федора Бондарчука в «Притяжении» он сыграл министра МЧС. Из последних работ Михаила Хмурова можно выделить роль генерала Сомова в проекте «Балканский рубеж», а также роль физика Курчатова в фильме «Бомба».

О том, почему Хмуров решил покинуть Голливуд, как работал над ролью директора ФСБ и других высокопоставленных силовиков, о том, почему его в лицо знает практически каждый россиянин, актер расскажет вечером 30 мая на площадке ФАН.

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голливуд вадим манукян хмуров давай поговорим
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