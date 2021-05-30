Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний

Москва, 30 мая. Считаются ли грамматические ошибки в резюме причиной для отказа в приеме на работу, выяснили специалисты сервиса Superjob.

Представители сервиса провели опрос среди менеджеров по работе с персоналом в различных организациях. Почти каждый пятый респондент — примерно 17% — заявил, что грамматические ошибки в резюме являются веским основанием для отказа в трудоустройстве, независимо от должности, на которую идет соискатель.

При этом 33% опрошенных менеджеров считают, что ошибок не должно быть в резюме только на определенные профессии. Чаще всего грамотность в качестве обязательного навыка требуется на такие должности, как топ- и мидл-менеджер, секретарь, делопроизводитель, редактор, копирайтер, SMM-менеджер. Также ошибки могут стать причиной отказа в приеме на должность бухгалтера, HR-менеджера, PR-специалиста и юриста, передает ТАСС.

До этого директор по работе с персоналом компании «Инфосистемы Джет» Ольга Ковардакова назвала главные уловки рекрутинговых агентств для приманивания соискателей. Часто в ход идут не самые добросовестные методы.