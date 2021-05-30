Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту

Чикаго, 30 мая. Мэр Чикаго Лори Лайтфут отказалась дать интервью белому журналисту Томасу Катеначчи из правового издания Daily Caller, учинив скандал.

Катеначчи подал на темнокожую градоначальницу в суд, он обвинил ее в расовой дискриминации и заявил о нарушении его прав, предусмотренных законом США. Журналист утверждает, что Лайтфут дает интервью только темнокожим представителям СМИ. Мэр Чикаго отказалась беседовать с Катеначчи в день ее второй годовщины пребывания на посту и в последующие дни.

Лайтфут является первой темнокожей женщиной и первой открытой представительницей ЛГБТ-сообщества на посту мэра Чикаго. Она пообещала дать интервью в честь второй годовщины ее инаугурации лишь цветным журналистам, чем навлекла на себя гнев белых представителей СМИ. Свой поступок Лайтфут обосновала тем, что пресс-служба мэрии «преимущественно белая», да еще и состоит в основном из мужчин.

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