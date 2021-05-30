NI: отказом от F-35 США окажут огромную услугу России

Вашингтон, 30 мая. США оказались перед трудным выбором, когда отказ от дорогостоящих самолетов F-35 может поспособствовать авиастроительству РФ и КНР, пишет The National Interest.

Несколько месяцев американские военные эксперты и чиновники критикуют истребители F-35. Самолеты оказались слишком дорогими. Более того, их стоимость не соответствует уровню надежности. На этом фоне в Пентагоне стали обсуждать вопрос отказа от F-35. Если машины действительно отправят на свалку, США окажут услугу России и Китаю, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

В National Interest жестко осадили Вашингтон за опрометчивые шаги, которые неизбежно возымеют далеко идущие последствия. Отказ от F-35 будет на руку российскому и китайскому оборонно-промышленному комплексу, учитывая, что две державы конкурируют с американцами в авиации.

Проблема в том, что 1,7 триллиона долларов — стоимость проекта F-35 — действительно огромные деньги для бюджета Соединенных Штатов, которые серьезно пострадали от пандемии коронавируса. С другой стороны, как утверждают в издании, F-35 необходимы американским ВВС, ведь именно этими машинами хотели заменить устаревшие самолеты.

«Противники Америки не хотели бы ничего лучшего, чем сокращения закупок Соединенными Штатами самолетов F-35», — пишет NI.

Авторы также напомнили, что Россия занимается разработкой собственного истребителя пятого поколения. Как следствие, ей будет особенно выгоден отказ Пентагона от F-35.

Ранее уже сообщалось, что военные чиновники США уготовили печальную судьбу американским истребителям. В частности, списать планировалось модели F-35А. У данной боевой единицы были трудности в автоматизации процесса поставки комплектующего для своевременного технического обслуживания.