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30 мая 10:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:42
Армия
В СМИ рассказали, каким будет новый российский истребитель пятого поколения
10:40
Политика
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
10:39
Общество
В Барнаульском зоопарке родился малыш яванской макаки
10:38
Общество
Вильфанд назвал причину похолодания в европейской части России
10:38
Спорт
Прохин может уйти в «Ростов» из «Зенита»
10:37
Шоу-бизнес
Невеста 90-летнего Ивана Краско заявила, что сама помогает ему деньгами
10:32
Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
10:32
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая
10:27
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»
10:26
Экономика
Старт производства нового электрокара Tesla Model S Plaid перенесен на неделю
10:25
ФАН-ТВ
Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ
10:21
Политика
The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена
10:19
Спорт
Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»
10:16
Происшествия
Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова
10:15
Происшествия
Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция
10:14
Новороссия
ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов
10:14
Происшествия
В Саратове возбудили уголовное дело против неонацистов
10:10
Общество
Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний
10:09
Политика
Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту
10:08
Происшествия
Дом с обрушившимся балконом в Петербурге не стоял на учете в графике капремонта
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NI: отказом от F-35 США окажут огромную услугу России

Армия
NI: отказом от F-35 США окажут огромную услугу России
pixabay.com

Вашингтон, 30 мая. США оказались перед трудным выбором, когда отказ от дорогостоящих самолетов F-35 может поспособствовать авиастроительству РФ и КНР, пишет The National Interest.

Несколько месяцев американские военные эксперты и чиновники критикуют истребители F-35. Самолеты оказались слишком дорогими. Более того, их стоимость не соответствует уровню надежности. На этом фоне в Пентагоне стали обсуждать вопрос отказа от F-35. Если машины действительно отправят на свалку, США окажут услугу России и Китаю, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

В National Interest жестко осадили Вашингтон за опрометчивые шаги, которые неизбежно возымеют далеко идущие последствия. Отказ от F-35 будет на руку российскому и китайскому оборонно-промышленному комплексу, учитывая, что две державы конкурируют с американцами в авиации.

Проблема в том, что 1,7 триллиона долларов — стоимость проекта F-35 — действительно огромные деньги для бюджета Соединенных Штатов, которые серьезно пострадали от пандемии коронавируса. С другой стороны, как утверждают в издании, F-35 необходимы американским ВВС, ведь именно этими машинами хотели заменить устаревшие самолеты.

«Противники Америки не хотели бы ничего лучшего, чем сокращения закупок Соединенными Штатами самолетов F-35», — пишет NI.

Авторы также напомнили, что Россия занимается разработкой собственного истребителя пятого поколения. Как следствие, ей будет особенно выгоден отказ Пентагона от F-35.

Ранее уже сообщалось, что военные чиновники США уготовили печальную судьбу американским истребителям. В частности, списать планировалось модели F-35А. У данной боевой единицы были трудности в автоматизации процесса поставки комплектующего для своевременного технического обслуживания.

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россия сша китай f-35
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