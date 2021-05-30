Раввин Борода раскритиковал слова Жириновского о евреях

Москва, 30 мая. Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода выступил против заявлений главы ЛДПР Владимира Жириновского.

Накануне руководитель одноименной фракции в Госдуме выступил на научной конференции «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа». Жириновский обвинил евреев в разжигании антисемитизма. Раввин раскритиковал слова парламентария. Также он негативно отреагировал на пост депутата ГД Вячеслава Лысакова в Telegram с комментарием в адрес певицы Манижи.

«Такого рода высказывания в XXI веке кажутся уже немыслимыми и недопустимыми: господин Жириновский обвиняет евреев в том, что они сами являются причиной антисемитизма, также он постоянно прибегает к необоснованной спекуляции на теме русского народа», — сказал Борода в беседе с РИА Новости.

Ранее политолог Анатолий Вассерман заявил о двуличии Израиля. По словам эксперта, государство ведет диалог с Киевом, где в столице чествуют Степана Бандеру, чьи отряды причастны к расправам над евреями, пояснил интеллектуал.