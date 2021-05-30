Россиянам назвали способы самостоятельной проверки качества питьевой воды

Москва, 30 мая. Оценить качество питьевой воды по нескольким основным параметрам можно и без помощи экспертов, в домашних условиях.

Например, такие факторы, как цвет воды и ее мутность, человек способен определить визуально. Об этом рассказала эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

«Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом», — добавила она в беседе с агентством «Прайм».

Что касается жесткости воды, то определить этот показатель поможет количество накипи, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем вода более жесткая.

Ранее китайские ученые выяснили, почему нагретая в микроволновке вода становится невкусной. Как оказалось, все дело в отсутствии конвекции при нагреве в микроволновке.