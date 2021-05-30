Юлия Проскурякова после финала «Холостяка» высказалась о страхах мужчин

Москва, 30 мая. Супруга певца Игоря Николаева, артистка Юлия Проскурякова после просмотра финальной серии «Холостяка» с Тимати осудила мужчин за страх перед браком.

Звезда поделилась своим мнением о самом романтичном шоу ТНТ в блоге Instagram. Она подчеркнула, что вся история, показанная на экране, является «залипательной». По словам певицы, она смотрела реалити, чтобы сравнить отношения между мужчинами и женщинами, а также понять, как отличаются их взгляды на отношения и семью.

«Я вот о чем подумала, почему мужчины как-то настороженно воспринимают желание женщины создать с ними семью? Тапки, совместный, быт, семейные фото и вечера, дети. Это же прекрасно», — высказалась Проскурякова.

Звезда отметила, что для мужчины лучшим комплиментом должен быть факт того, что его возлюбленная готова создать с ним семью, доверяет ему и видит в нем отца своих детей. Певица уверена, что в современном мире и женщины начали бояться говорить о своих чувствах, думая, что это могут рассчитать как юмор и обидеть в ответ.

Своих поклонников Проскурякова призвала не бояться делать первый шаг к серьезным и длительным связям, ценить брак и чаще признаваться близким в любви.

Финал шоу «Холостяк», по словам продюсеров, должен был стать самым рейтинговым за историю проекта, однако за несколько часов до трансляции он был слит в Сеть. Таким образом поклонники заранее узнали, кому Тимати подарил дорогое кольцо, сделав победительницей проекта.