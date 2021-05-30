Бразильские ученые выявили опасное последствие коронавируса

Бразилиа, 30 мая. Коронавирус оказывает определенное влияние на состояние нервной системы. В некоторых случаях он провоцирует нарушения в восприятии пространства, выяснили ученые из Бразилии.

В ходе научной работы специалисты изучили результаты психологических тестов у 49 добровольцев, переболевших коронавирусом в легкой форме. В результате 12 участников эксперимента не справились с тестом комплексной фигуры Рея — Остеррица, а четверть добровольцев успешно выполнили лишь 10% заданий. Сложнее всего испытуемым было справляться с заданиями, касающимися копирования абстрактного изображения и длительной зрительной памяти.

Ученые считают, что это говорит о нарушениях пространственно-временного восприятия у тех, кто перенес легкую форму коронавируса. Однако российские эксперты оценивают исследование неоднозначно и считают, что для оценки результатов необходимо отследить динамику.

Ранее иммунологи рассказали о пользе вакцинации. По их словам, прививка может вернуть обоняние и чувство вкуса. Иммунолог Владимир Болибок отметил, что наблюдал на практике эффективность вакцины в восстановлении чувства вкуса.