Испанец Жорди Альба может покинуть «Барселону»

Барселона, 30 мая. Испанский футболист Жорди Альба, играющий за «Барселону» на позиции левого защитника, может перейти в мадридский ФК «Атлетико».

Мадридская команда полагает, что Альба является отличной кандидатурой на позицию левого защитника «Атлетико». Актуальный контракт испанца истекает в 2024 году. В завершившемся чемпионате Испании Альба провел 35 матчей и принес в копилку команды три мяча, передает AS.

Жорди Альба пополнил состав «Барселоны» в 2012 году. Вместе с командой он пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Испании, становился победителем Лиги Чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В конце апреля стало известно, что мадридский «Атлетико» и миланский «Интер» покинули Суперлигу — турнир, учредителями которого выступили 12 клубов. Позднее к ним должны были примкнуть еще три команды.