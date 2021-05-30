Романцев объяснил, почему «Спартаку» необходимо купить Роналду

Москва, 30 мая. Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев оценил, какие шансы имеет московский футбольный клуб в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».

Специалист убежден, что основную роль сыграет жеребьевка. Еще одним важным условием удачного для «Спартака» матча Романцев назвал хорошую селекцию между сезонами.

«К примеру, если получится купить Криштиану Роналду, то шансы возрастут», — уточнил тренер.

По словам специалиста, в течение прошлого сезона в уровне игры москвичей происходили заметные перепады. По этой причине он уверен, что в настоящий момент команде будет сложно соперничать с лучшими футбольными клубами Европы.

Победителем нынешней Лиги чемпионов УЕФА стал лондонский ФК «Челси». «Синим» удалось выиграть «Манчестер Сити» в решающем матче со счетом 1:0.