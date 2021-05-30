Эксперты ЦИАН рассказали, в каких городах РФ быстрее росли цены на квартиры

Москва, 30 мая. Вторичная недвижимость дорожает по всей стране: средняя цена на этом рынке выросла на 24% за год. Однако, некоторые города выделились среди остальных, отметили эксперты.

Наиболее заметный рост цен зафиксирован в Улан-Удэ (34,4%), Нижнекамске (35,1%) и Чите (36,9%). Это три максимальных показателя в России. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.

«В ближайшее время на рынке сохранится тенденция на замедление роста цен — с высокой вероятностью они будут расти не быстрее 1 п. п. в месяц», — прокомментировал рыночные тенденции руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Эксперты сравнивали 146 городов с населением более 100 тыс. человек. Еще одним условием было наличие более 100 объявлений о продаже квартир в населенном пункте. Часть экспертов считает, что жилищный рынок в России на данный момент сильно перегрет.