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30 мая 10:42
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новостей
10:40
Политика
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
10:39
Общество
В Барнаульском зоопарке родился малыш яванской макаки
10:38
Общество
Вильфанд назвал причину похолодания в европейской части России
10:38
Спорт
Прохин может уйти в «Ростов» из «Зенита»
10:37
Шоу-бизнес
Невеста 90-летнего Ивана Краско заявила, что сама помогает ему деньгами
10:32
Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
10:32
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая
10:27
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»
10:26
Экономика
Старт производства нового электрокара Tesla Model S Plaid перенесен на неделю
10:25
ФАН-ТВ
Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ
10:21
Политика
The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена
10:19
Спорт
Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»
10:16
Происшествия
Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова
10:15
Происшествия
Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция
10:14
Новороссия
ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов
10:14
Происшествия
В Саратове возбудили уголовное дело против неонацистов
10:10
Общество
Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний
10:09
Политика
Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту
10:08
Происшествия
Дом с обрушившимся балконом в Петербурге не стоял на учете в графике капремонта
10:05
Армия
NI: отказом от F-35 США окажут огромную услугу России
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Американские сенаторы посетят Литву и встретятся с Тихановской

Политика
Американские сенаторы посетят Литву и встретятся с Тихановской
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo/Public Domain

Вашингтон, 30 мая. Представители Сената США намерены на следующей неделе посетить Литву и встретиться с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

В ходе предстоящей встречи с Тихановской сенаторы выразят поддержку белорусскому народу после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. По мнению республиканца Роба Портмана, произошедшее является «нарушением международного права».

После переговоров с экс-кандидатом в президенты Белоруссии американские сенаторы посетят Украину и Грузию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила Тихановской проект по развитию Белоруссии. План предполагает использование трех миллиардов евро на реформирование экономической системы республики.

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сша белоруссия Тихановская
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