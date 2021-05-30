Американские сенаторы посетят Литву и встретятся с Тихановской

Вашингтон, 30 мая. Представители Сената США намерены на следующей неделе посетить Литву и встретиться с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

В ходе предстоящей встречи с Тихановской сенаторы выразят поддержку белорусскому народу после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. По мнению республиканца Роба Портмана, произошедшее является «нарушением международного права».

После переговоров с экс-кандидатом в президенты Белоруссии американские сенаторы посетят Украину и Грузию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила Тихановской проект по развитию Белоруссии. План предполагает использование трех миллиардов евро на реформирование экономической системы республики.