Политолог Загородний уверен, что премьер-министра Украины «принесут в жертву»

Киев, 30 мая. Премьер-министра Украины «принесут в жертву», если президент Владимир Зеленский пойдет на второй срок, в этом уверен политолог и экономист Тарас Загородний.

Ради второго срока Зеленскому нужно будет «пролить чью-то кровь», в частности — отправить правительство в отставку, так как того требует народ. Ротацией нескольких министров здесь не обойтись, считает эксперт. В идеале нужна отставка премьер-министра.

«Придется приносить в жертву премьера и заменять его на человека, который даст осязаемый результат в краткие сроки, поскольку социальные вопросы выходят на первый план», — считает Загородний.

Prt Scr youtube.com / ukrlife.tv

Политолог также раскритиковал назначение на пост министра экономики налоговика, он сравнил это с назначением волка охранять стадо овец. Также Загородний призвал не рассчитывать на Юлию Тимошенко, так как Зеленский не допустит, чтобы она стала премьером.

Ранее генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что личная обида Зеленского на белорусского президента Александра Лукашенко влияет на политику Украины. По его словам, Украина стала первой страной, которая закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с бортом компании Ryanair в Минске.