Московский ЦСКА поздравил «Челси» с победой в Лиге чемпионов

Москва, 30 мая. Лондонский футбольный клуб «Челси» получил поздравления с победой в Лиге чемпионов от московского клуба ЦСКА. Обращение команда опубликовала в официальном Twitter-аккаунте.

Лондонские спортсмены обошли в финале турнира «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил полузащитник Кай Хаверуц, оформив мяч в ворота соперника на 42-й минуте. Игра прошла в Порту на стадионе «Драгау».

ЦСКА поздравили чемпионов нынешнего сезона, посвятив им новый пост в социальной сети Twitter. Московская команда отметила, что для «синих» победа стала важным достижением.

Congrats @ChelseaFC on this significant achievement ???????????? https://t.co/wX59SEi0cf — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 29, 2021

Для «Челси» победа в Лиге чемпионов стала второй за всю историю лондонского клуба. Впервые они завоевали первенство еврокубка почти десять лет назад, в 2012 году.

После завершения матча пресс-служба УЕФА назвала имя самого ценного игрока финала Лиги Чемпионов. Им стал опорный полузащитник лондонского клуба Н'Голо Канте.