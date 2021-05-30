В Ленобласти более 300 призывников приняли воинскую присягу

Санкт-Петербург, 30 мая. Новобранцы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли воинскую присягу на территории соединений и воинских частей Ленобласти.

Более 300 призывников приняли участие в торжественных мероприятиях. Для родственников военнослужащих и гостей мероприятий в воинских частях ЗВО прошли показы военной техники и вооружения. Все желающие смогли посмотреть на образцы снаряжения и стрелковое оружие, которое предстоит освоить будущим мотострелкам, саперам и артиллеристам.

По информации пресс-службы ЗВО, в ближайшее время бойцы начнут осваивать профильные программы подготовки с совершенствованием уже полученных навыков обращения с оружием.

Согласно данным на 28 мая, к местам прохождения воинской службы из Санкт-Петербурга и Ленобласти направились более 500 призывников. Перед отъездом все они прошли проверку на наличие антител к коронавирусу.