Амурский леопард празднует день рождения в Калининградском зоопарке

Калининград, 30 мая. Дальневосточный амурский леопард Хан, один из главных красавцев местного зоопарка, отметил 29 мая 14-летие.

Он родился в 2007 году в Московском зоопарке, а в Калининград его перевезли в 2014 году. Первое время Хан сторонился людей и редко показывался на глаза. В природе леопарды обычно живут поодиночке и ведут сумеречный образ жизни. Теперь же это гордое животное часто появляется перед посетителями зоопарка, иногда можно увидеть, как он трапезничает.

«В природе леопарды живут 10-15 лет, а в зоопарках достигают и 20-летнего возраста», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Это редчайший вид диких кошек, он занесен в международную Красную книгу и находится на грани вымирания. В природе осталось всего лишь около 100 особей дальневосточного леопарда.

Сотрудники реабилитационного центра «Велес» записали видео, на кадрах которого еноты «убираются» в собственном вольере, сообщал ФАН. Несколько енотов то залезают в свои жилища, то вскарабкиваются на их крыши, некоторые забираются на плечо сотрудника центра.