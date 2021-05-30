В США робота научили реагировать на человеческие эмоции

Вашингтон, 30 мая. Робота по имени EVA научили отвечать на эмоции человека. Специальное исследование провели ученые из Колумбийской школы инженерных и прикладных наук в США.

Робот использует специальные искусственные «мускулы», которые воздействуют на определенные точки на лице, поделились эксперты. Изначально андроида создавали как бестелесный бюст. Сейчас его научили выражать такие эмоции, как страх, отвращение, радость, печаль, гнев и удивление.

Вдобавок к этому ученые запрограммировали искусственный интеллект, чтобы он управлял движениями лица системы. Как уточнили американские инженеры, они использовали несколько нейронных сетей глубокого обучения, чтобы создать мозг для EVA. Такие открытия позволят роботам в будущем укрепить отношения с людьми.

Новый робот со специальной сенсорной щеткой способен расчесать любые волосы и призван помогать в уходе за тяжело больными людьми. Как сообщалось ранее, его удалось создать ученым из Массачусетса.