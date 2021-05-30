Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова

Саратов, 30 мая. Жителей Волжского района перепугала крупная змея, заползшая во двор дома на Усть-Курдюмской улице. Жильцы боятся подходить к змее, ожидая приезда специалиста.

«Скорее всего, это банальная гадюка. Я видел змею, когда выходил из дома, она лежала на солнышке и вела себя достаточно безобидно. Тем не менее, хочется, чтобы ее побыстрее убрали. Не хочется, чтобы она кого-то укусила, особенно детей», — рассказал корреспонденту ФАН свидетель событий Андрей П.