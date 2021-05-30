Политолог Ищенко назвал земли, которые Россия могла бы вернуть

Москва, 30 мая. Обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Ростислав Ищенко перечислил территории, которые Россия могла бы себе вернуть.

Как считает аналитик, такими территориями могли бы стать Ольденбургские земли, от которых отказались российские императоры. Кроме того, было бы хорошо, если бы в состав РФ вернулся Гольштейн, которым владел Петр III.

Эксперт напомнил, что в 1945 году Белостокская область принадлежала СССР, но затем состоялись переговоры с Польшей, после чего регион стал ее территорией.

«Чем больше в мире России, тем лучше от этого миру, другое дело, есть ли у Москвы возможности для возвращения всех этих земель, и есть ли в этом острая необходимость», — заключил Ищенко.

Ранее Ищенко заявил, что если Польша захватит Львов в период, когда Украина будет в состоянии полнейшего хаоса, местные жители будут только рады этому. Он напомнил, что во время распада Российской империи Польша захватила часть принадлежащих России западных губерний с непольским населением.