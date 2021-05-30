Специально обученных собак для выявления коронавируса начали использовать в Пакистане

Пешавар, 30 мая. Специально натренированных собак-нюхачей начали использовать для выявления коронавирусной инфекции в аэропорту города Пешавар в Пакистане.

Животные будут определять коронавирус у пассажиров, которые прибывают в аэропорт Пешавара на северо-западе Пакистана. Все прилетающие должны сдать экспресс-тест на наличие коронавируса. После этого собаки обнюхивают биоматериал.

Если животное садится на пол, значит, анализ положительный. Сейчас такой способ позволил определить заболевание у четырех пассажиров. Об этом сообщили в администрации международного аэропорта города Пешавар.

До этого сообщалось, что во Франции протестировали новый способ оценки уровня заболеваемости коронавирусом. Участие приняли пять тысяч человек в Париже.