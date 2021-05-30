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новостей
10:39
Общество
В Барнаульском зоопарке родился малыш яванской макаки
10:38
Общество
Вильфанд назвал причину похолодания в европейской части России
10:38
Спорт
Прохин может уйти в «Ростов» из «Зенита»
10:37
Шоу-бизнес
Невеста 90-летнего Ивана Краско заявила, что сама помогает ему деньгами
10:32
Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
10:32
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая
10:27
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»
10:26
Экономика
Старт производства нового электрокара Tesla Model S Plaid перенесен на неделю
10:25
ФАН-ТВ
Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ
10:21
Политика
The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена
10:19
Спорт
Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»
10:16
Происшествия
Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова
10:15
Происшествия
Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция
10:14
Новороссия
ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов
10:14
Происшествия
В Саратове возбудили уголовное дело против неонацистов
10:10
Общество
Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний
10:09
Политика
Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту
10:08
Происшествия
Дом с обрушившимся балконом в Петербурге не стоял на учете в графике капремонта
10:05
Армия
NI: отказом от F-35 США окажут огромную услугу России
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Политика
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Давид Манукян заявил, что расстался с Ольгой Бузовой «во имя любви»

Шоу-бизнес
Давид Манукян заявил, что расстался с Ольгой Бузовой «во имя любви»
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 30 мая. Известный рэпер и телеведущий Давид Манукян прокомментировал расставание с певицей Ольгой Бузовой. Артист заявил, что решение разорвать отношения принял ради любви.

Карьера рэпера заметно пошла в гору в этом году. Недавно стало известно, что Манукян, известный под псевдонимом Дава, станет новым ведущим телешоу «Дом-2» на канале «Ю». А спустя время его назначили членом жюри на конкурсе «Детская новая волна».

В интервью журналистам артист отметил, что не пытается конкурировать с бывшей возлюбленной и все, что он делает, — для себя и своего развития.

«Я ничего не делаю специально. И соревнуюсь только с собой. И я сегодня лучше, чем вчера — для меня это главное. Это мой год. Про меня все говорят. Этот год начался с меня и поверьте, я вас еще удивлю, вам будет еще что обсудить», — цитирует его kp.ru.

После расставания с известной певицей Манукян предпочитал не раскрывать подробности. Однако спустя почти полгода артист все же рассказал, что отпустил ситуацию несколько месяцев назад. По его словам, несмотря на сильную любовь, они были слишком разными, чтобы оставаться вместе.

«Я отпустил нашу ситуацию с ней еще в феврале. Да, мы не сошлись характерами, такое бывает. Когда любишь, иногда приходится отпускать человека. Во имя любви», — признался Манукян.

Артист заверил, что у него нет никаких романтических отношений с сотрудниками и коллегами, он пока не готов к любви, поскольку сильные чувства не проходят бесследно.

Пока Манукян завоевывает сердца россиян, его экс-возлюбленная, по мнению пользователей Сети, постепенно превращается в посмешище. Недавно они составили список черт, согласно которым Бузова постепенно становится похожей на скандальную балерину Анастасию Волчокову.

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бузова манукян дава
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Все новости / Шоу-бизнес / Давид Манукян заявил, что расстался с Ольгой Бузовой «во имя любви»
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