Давид Манукян заявил, что расстался с Ольгой Бузовой «во имя любви»

Москва, 30 мая. Известный рэпер и телеведущий Давид Манукян прокомментировал расставание с певицей Ольгой Бузовой. Артист заявил, что решение разорвать отношения принял ради любви.

Карьера рэпера заметно пошла в гору в этом году. Недавно стало известно, что Манукян, известный под псевдонимом Дава, станет новым ведущим телешоу «Дом-2» на канале «Ю». А спустя время его назначили членом жюри на конкурсе «Детская новая волна».

В интервью журналистам артист отметил, что не пытается конкурировать с бывшей возлюбленной и все, что он делает, — для себя и своего развития.

«Я ничего не делаю специально. И соревнуюсь только с собой. И я сегодня лучше, чем вчера — для меня это главное. Это мой год. Про меня все говорят. Этот год начался с меня и поверьте, я вас еще удивлю, вам будет еще что обсудить», — цитирует его kp.ru.

После расставания с известной певицей Манукян предпочитал не раскрывать подробности. Однако спустя почти полгода артист все же рассказал, что отпустил ситуацию несколько месяцев назад. По его словам, несмотря на сильную любовь, они были слишком разными, чтобы оставаться вместе.

«Я отпустил нашу ситуацию с ней еще в феврале. Да, мы не сошлись характерами, такое бывает. Когда любишь, иногда приходится отпускать человека. Во имя любви», — признался Манукян.

Артист заверил, что у него нет никаких романтических отношений с сотрудниками и коллегами, он пока не готов к любви, поскольку сильные чувства не проходят бесследно.

Пока Манукян завоевывает сердца россиян, его экс-возлюбленная, по мнению пользователей Сети, постепенно превращается в посмешище. Недавно они составили список черт, согласно которым Бузова постепенно становится похожей на скандальную балерину Анастасию Волчокову.