Власти Татарстана разрешили работать кафе и ресторанам ночью

Казань, 30 мая. Заведения общественного питания Татарстана смогут работать с 24:00 до 06:00 при определенных условиях. Для этого всем сотрудникам необходимо привиться от коронавируса.

Правительство Республики Татарстан смягчило установленные ограничения, касающиеся работы кафе и ресторанов ночью в условиях пандемии COVID-19. Теперь такие заведения смогут работать с 24:00 до 06:00 при условии вакцинации всех сотрудников, не имеющих медицинских противопоказаний, сообщает пресс-служба президента республики.

Были смягчены и другие ограничения. Так, снят запрет на межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа. Кроме того, санатории смогут осуществлять прием и размещение граждан без уведомления управления Роспотребнадзора. Жители республики также смогут посещать культовые помещения и здания без масок.

Вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, перенесшим COVID-19 россиянам рекомендуется сделать прививку спустя несколько месяцев после болезни.