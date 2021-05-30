Финал конкурса «Авиадартс» для экипажей боевой авиации прошел в Рязанской области

Рязань, 30 мая. Летчики экипажей боевых самолетов и вертолетов начали состязание в навигации, воздушной разведке, пилотировании и боевом применении в Рязанской области.

Мероприятия проходят в рамках финала всеармейского конкурса «Авиадартс». Первыми мастерство продемонстрировали многоцелевые истребители Су-30СМ: летчики показали применение ракет класса «воздух — воздух» посредством электронных пусков и провели воздушный бой.

«В составе летали. Сейчас только что выполнили полет на воздушный бой пара на пару. Выполнили наведение, пуск ракет дальнего боя, переход в ближний бой, пуск ракет ближнего боя и пушки», — рассказывает старший летчик Иван Жуков.

Во время проведения конкурса экипажи военно-транспортных Ми-8 имитировали тушение пожаров со сбросом воды в специальную емкость на точность. Чем больше литраж, тем больше судейская коллегия выставляла баллов командам. Всего в состязаниях приняли участие свыше 50 экипажей ВКС РФ на более чем 30 аэродромах по всей стране.

Минобороны РФ сообщило о начале летной программы в рамках конкурса 26 мая. В первый день состязаний конкурсанты прошли контрольные точки по заданному маршруту полета согласно определенному времени.