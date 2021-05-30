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В Барнаульском зоопарке родился малыш яванской макаки
10:38
Общество
Вильфанд назвал причину похолодания в европейской части России
10:38
Спорт
Прохин может уйти в «Ростов» из «Зенита»
10:37
Шоу-бизнес
Невеста 90-летнего Ивана Краско заявила, что сама помогает ему деньгами
10:32
Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
10:32
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая
10:27
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»
10:26
Экономика
Старт производства нового электрокара Tesla Model S Plaid перенесен на неделю
10:25
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Политика
The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена
10:19
Спорт
Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»
10:16
Происшествия
Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова
10:15
Происшествия
Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция
10:14
Новороссия
ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов
10:14
Происшествия
В Саратове возбудили уголовное дело против неонацистов
10:10
Общество
Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний
10:09
Политика
Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту
10:08
Происшествия
Дом с обрушившимся балконом в Петербурге не стоял на учете в графике капремонта
10:05
Армия
NI: отказом от F-35 США окажут огромную услугу России
10:04
Политика
Раввин Борода раскритиковал слова Жириновского о евреях
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Финал конкурса «Авиадартс» для экипажей боевой авиации прошел в Рязанской области

Армия
Финал конкурса «Авиадартс» для экипажей боевой авиации прошел в Рязанской области
vk.com  /  Минобороны России

Рязань, 30 мая. Летчики экипажей боевых самолетов и вертолетов начали состязание в навигации, воздушной разведке, пилотировании и боевом применении в Рязанской области.

Мероприятия проходят в рамках финала всеармейского конкурса «Авиадартс». Первыми мастерство продемонстрировали многоцелевые истребители Су-30СМ: летчики показали применение ракет класса «воздух — воздух» посредством электронных пусков и провели воздушный бой.

«В составе летали. Сейчас только что выполнили полет на воздушный бой пара на пару. Выполнили наведение, пуск ракет дальнего боя, переход в ближний бой, пуск ракет ближнего боя и пушки», — рассказывает старший летчик Иван Жуков.

Во время проведения конкурса экипажи военно-транспортных Ми-8 имитировали тушение пожаров со сбросом воды в специальную емкость на точность. Чем больше литраж, тем больше судейская коллегия выставляла баллов командам. Всего в состязаниях приняли участие свыше 50 экипажей ВКС РФ на более чем 30 аэродромах по всей стране.

Минобороны РФ сообщило о начале летной программы в рамках конкурса 26 мая. В первый день состязаний конкурсанты прошли контрольные точки по заданному маршруту полета согласно определенному времени.

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вкс рф авиация авиадартс
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Все новости / Армия / Финал конкурса «Авиадартс» для экипажей боевой авиации прошел в Рязанской области
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