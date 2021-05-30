Во Владимирской области назвали победителя конкурса ЗВО «Лучший дознаватель»

Санкт-Петербург, 30 мая. Капитан юстиции Дмитрий Худолеев получил звание лучшего военнослужащего полиции Западного военного округа во время конкурса профессионального мастерства «Лучший дознаватель».

Замначальника регионального управления военной полиции по ЗВО капитан 1-го ранга Евгений Клейменов наградил участников конкурса «Лучший дознаватель» во Владимирской области. Эти соревнования состоялись впервые, передает пресс-служба Западного военного округа.

Победителем стал начальник отделения дознания военной комендатуры Коломны Дмитрий Худолеев, второе место занял начальник отделения дознания Алабинского гарнизона Московской области Валентин Ослопов, третье место присвоили начальнику отделения дознания города Псков Максиму Корчемкину. Всего в соревновании приняли участие более 150 специалистов военной полиции ЗВО.

Ранее в Подмосковье были названы победители всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники». В соревновании участвовали свыше 300 военных автомобилистов, а также специалисты автобронетанковых служб, военных флотов ТОФ РФ и другие военнослужащие.