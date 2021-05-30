Во Владимирской области назвали победителя конкурса ЗВО «Лучший дознаватель»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 10:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:38
Общество
Вильфанд назвал причину похолодания в европейской части России
10:38
Спорт
Прохин может уйти в «Ростов» из «Зенита»
10:37
Шоу-бизнес
Невеста 90-летнего Ивана Краско заявила, что сама помогает ему деньгами
10:32
Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
10:32
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая
10:27
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»
10:26
Экономика
Старт производства нового электрокара Tesla Model S Plaid перенесен на неделю
10:25
ФАН-ТВ
Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ
10:21
Политика
The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена
10:19
Спорт
Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»
10:16
Происшествия
Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова
10:15
Происшествия
Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция
10:14
Новороссия
ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов
10:14
Происшествия
В Саратове возбудили уголовное дело против неонацистов
10:10
Общество
Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний
10:09
Политика
Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту
10:08
Происшествия
Дом с обрушившимся балконом в Петербурге не стоял на учете в графике капремонта
10:05
Армия
NI: отказом от F-35 США окажут огромную услугу России
10:04
Политика
Раввин Борода раскритиковал слова Жириновского о евреях
10:04
Происшествия
ФАН установил личности упавших с балкона влюбленных в Петербурге
Все новости
30 мая 10:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:38
Общество
Вильфанд назвал причину похолодания в европейской части России
10:38
Спорт
Прохин может уйти в «Ростов» из «Зенита»
10:37
Шоу-бизнес
Невеста 90-летнего Ивана Краско заявила, что сама помогает ему деньгами
10:32
Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
10:32
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая
10:27
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»
10:26
Экономика
Старт производства нового электрокара Tesla Model S Plaid перенесен на неделю
10:25
ФАН-ТВ
Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ
10:21
Политика
The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена
10:19
Спорт
Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»
10:16
Происшествия
Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова
10:15
Происшествия
Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция
10:14
Новороссия
ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов
10:14
Происшествия
В Саратове возбудили уголовное дело против неонацистов
10:10
Общество
Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний
10:09
Политика
Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту
10:08
Происшествия
Дом с обрушившимся балконом в Петербурге не стоял на учете в графике капремонта
10:05
Армия
NI: отказом от F-35 США окажут огромную услугу России
10:04
Политика
Раввин Борода раскритиковал слова Жириновского о евреях
10:04
Происшествия
ФАН установил личности упавших с балкона влюбленных в Петербурге
Все новости

Во Владимирской области назвали победителя конкурса ЗВО «Лучший дознаватель»

Армия
Во Владимирской области назвали победителя конкурса ЗВО «Лучший дознаватель»
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Санкт-Петербург, 30 мая. Капитан юстиции Дмитрий Худолеев получил звание лучшего военнослужащего полиции Западного военного округа во время конкурса профессионального мастерства «Лучший дознаватель».

Замначальника регионального управления военной полиции по ЗВО капитан 1-го ранга Евгений Клейменов наградил участников конкурса «Лучший дознаватель» во Владимирской области. Эти соревнования состоялись впервые, передает пресс-служба Западного военного округа.

Победителем стал начальник отделения дознания военной комендатуры Коломны Дмитрий Худолеев, второе место занял начальник отделения дознания Алабинского гарнизона Московской области Валентин Ослопов, третье место присвоили начальнику отделения дознания города Псков Максиму Корчемкину. Всего в соревновании приняли участие более 150 специалистов военной полиции ЗВО.

Ранее в Подмосковье были названы победители всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники». В соревновании участвовали свыше 300 военных автомобилистов, а также специалисты автобронетанковых служб, военных флотов ТОФ РФ и другие военнослужащие.

Вернуться назад

зво западный военный округ лучший дознаватель
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 167739 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 130758 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 100634 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 95929 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 81444 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Армия / Во Владимирской области назвали победителя конкурса ЗВО «Лучший дознаватель»
Рейтинг@Mail.ru