СК не подтвердил гибель оказавшего сопротивление инспекторам сибиряка

Новосибирск, 30 мая. Гражданин, который оказал сопротивление полиции при задержании, доставлен в больницу. Ранее появилась информация, что он погиб.

В СК подчеркнули, что пострадавший жив, однако находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Автоинспекторы дали указание остановиться иномарке, водитель которой вел себя подозрительно. Однако мужчина проигнорировал требование полиции и продолжил движение. Автомобиль остановился у придорожной гостиницы, ехавшие в нем попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.

Правоохранитель достал оружие и по случайности произвел выстрел в ходе потасовки. В результате 19-летний молодой человек получил ранение и был доставлен в больницу. Двое приятелей отправились в отдел полиции.