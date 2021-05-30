Сотрудникам прокуратуры выделено более 3 млрд рублей на соцобеспечение

Москва, 30 мая. В правительстве принято решение направить средства на стимулирующие выплаты и социальные пособия для работников прокуратуры.

Объем выделенных денег составит 3,2 миллиарда рублей, он зафиксирован в документе, опубликованном на сайте правовой организации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, о чем сообщает ТАСС.

Целью называют обеспечение бесперебойной деятельности российской прокуратуры и совершенствование ее контрольно-надзирательной функции. Средства на выплаты выделят из резервного фонда Правительства РФ.

Сообщается, что более 2,1 миллиарда направят на единовременные стимулирующие выплаты. Около 600 миллионов рублей — на приобретение служебного жилья, остальные деньги пойдут на техническое обеспечение.

Правительство действует последовательно в направлении технической и цифровой трансформации госорганов. Мишустин ранее рассказывал о планах по автоматизации госуслуг.