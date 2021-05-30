Политолог Ищенко оценил шансы на раздел Украины по польскому сценарию

Москва, 30 мая. Принудительного раздела Украины по сценарию Польши в ближайшее время не произойдет, считает политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, сегодня нет аналогов Австрийской империи и Пруссии, поэтому Незалежную будет некому делить. Ее западные соседи — Венгрия, Польша и Румыния — зависят от «старших товарищей», которые понимают, что в случае раздела большая часть Украины отойдет России, объяснил Ищенко.

«Поэтому раздел Украины в ближайшее время крайне маловероятен. Сейчас раздел Украины может быть только результатом случайности», — сказал он.

Ранее политолог оценил вероятность присоединения Харькова к российским территориям. Поводом для этого может стать распад Украины, после которого статус ее регионов окажется под вопросом, считает Ищенко.